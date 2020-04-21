Başkentte park halindeki araçta bir kadını darbeden şüpheli yakalandı Ankara'da park halindeki araçta bir kadını darbeden şüpheli yakalandı.

Ankara'da park halindeki araçta bir kadını darbeden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Keçiören'de park halindeki araçta bir kadının darbedildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Gece saat 00.10 sularında gerçekleşen olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda darp olayını gerçekleştiren M.O.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet'e götürüldü.

Kaynak: AA