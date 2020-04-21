Başkentte park halindeki araçta bir kadını darbeden şüpheli yakalandı
Ankara'da park halindeki araçta bir kadını darbeden şüpheli yakalandı.
21.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:14
Ankara'da park halindeki araçta bir kadını darbeden şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Keçiören'de park halindeki araçta bir kadının darbedildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı.
Gece saat 00.10 sularında gerçekleşen olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda darp olayını gerçekleştiren M.O.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet'e götürüldü.
Kaynak: AA