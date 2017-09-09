Başkentte Park Halindeki Araç Yandı

- Etimesgut

Park halindeki aracın yanma anı

Olay yerinden detaylar ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesine Selçuklular caddesi üzerinde park halinde olan 06 HD 4099 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alarak yandı. Akşam 19: 45 civarında gerçekleşen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken yaralanma yada can kaybı olmadı.