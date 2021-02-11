Başkentte "Park Et Devam Et" otoparklarının ilki yarın Milli Kütüphane İstasyonunda açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilmesi amacıyla metro istasyonlarının yakınlarında oluşturulacak "Park Et Devam Et" otoparklarının ilki, yarın Milli Kütüphane İstasyonunda hizmete vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araç trafiğinin azaltılması, araç kullanıcılarının toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi amacıyla yarın Milli Kütüphane İstasyonunda hizmete sunulacak otopark 430 araç kapasiteli olacak.

Metroyu kullanan yolcular otoparktan ücretsiz yararlanabilecek. Sadece araç park etmek için otoparkı kullananlara ise ücretli tarife sistemi uygulanacak. Bu çerçevede otopark çıkış turnikelerinde tam biniş üzerinden ANKARAKART kullanılacak.

Sürücüler, otopark girişinde bulunan giriş turnikesine raylı sistem toplu araçlarında kullanacakları ANKARAKART'larını okutarak giriş oluşturduktan sonra istasyonlardan biniş ücreti ödeyerek geçiş yapacak.

Otoparka giriş yapılan gün, raylı sistemlerin saatlerine uygun olarak dönüş yapılması halinde çıkış turnikesinden ücretsiz geçiş sağlanabilecek. Yalnızca tek yöne değil, çift yönlü ve aktarmasız ulaşım yapılması halinde ücretsiz kullanımdan yararlanılabilecek. Tek yönlü ulaşım yapan yolcuların ise bilet ücretleri otopark ücretinden düşülecek.

Otoparka giriş gününden sonraki günlerde kalan araçlar için ise kaldıkları gün ve saat süresi kadar ücret ödenecek. Ödemeler yalnızca ANKARAKART ile yapılabilecek.

"Park Et Devam Et" sistemini yalnızca otopark olarak kullananlara uygulanacak ücret tarifesi ise "0-15 dakika ücretsiz, 15 dakika-1 saat 2 bilet, 1-4 saat 3 bilet, 4-8 saat 4 bilet, 8 saat-işletme bitiş 5 bilet, günlük 6 bilet." olarak belirlendi.

Otoparklar 26 istasyonda oluşturulacak

Açıklamada yeni uygulamaya yönelik değerlendirmesine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Park Et Devam Et" projesini çok önemsediklerini vurguladı.

Projeyle kentte çevreci ulaşım hizmeti sağlamayı hedeflediklerini aktaran Alkaş, şunları kaydetti:

"Ankara Metrosunda bulunan toplam 54 istasyon içerisinde 26 istasyon belirledik. Bunların içerisinden 2 istasyonu pilot bölge olarak seçtik. Bunlardan ilki Milli Kütüphane İstasyonu oldu. Buradaki otopark 2014'ten beri boş tutulmaktaydı. Yarın buranın açılışını gerçekleştireceğiz. İkinci pilot bölge kapsamında seçilen Macunköy İstasyonunda da Fen İşleri Daire Başkanlığı çok yakında ihaleye çıkacak. Diğer istasyonlar için de yine yıl içerisinde ihaleye çıkılmasını bekliyoruz."

"Park Et Devam Et" projesinin uygulanacağı istasyonlar şunlar:

"Akköprü, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, Törekent, Koru, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Tarım Bakanlığı/Danıştay, Bilkent, ODTÜ, Söğütözü, Milli Kütüphane."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü