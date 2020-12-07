Başkentte otomobillerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Başkentte otomobillerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

07.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:57

Ankara'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi Sanayi Sitesi'nde 4 Aralık'ta farklı iş yerlerinde bulunan otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca hırsızlığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında incelenen kamera görüntülerinden yola çıkılarak hırsızlık olayını M.E. ve R.B'nin, plakası belirlenen araçla gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik takip sonucunda şüpheliler, hırsızlık olayında kullandıkları araç ve hırsızlık malzemeleri ile Altındağ Karapürçek Mahallesi'nde yakalandı.

İnceleme sonucunda 4 otomobil koltuğu, teyp, 4 hoparlör, 2 araç farı, 2 dikiz aynası, 2 akü ve direksiyon ele geçirildi. El konulan malzemeler, mağdurlara teslim edildi.

Hırsızlık zanlılarının suçta kullandığı aracın sürücü belgesi, muayenesi ve sigortasının bulunmadığının belirlenmesi üzerine 2 bin 893 lira trafik cezası uygulandı.

Şüpheliler M.E. ve R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkentte otomobillerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Başkentte otomobillerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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