Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

25.06.2020 01:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:31

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mehmet Y'ye, Anadolu Meydanı istikametinde giden Abdurrahman E. idaresindeki 58 ABS 160 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Mehmet Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Abdurrahman E. ise gözaltına alındı.

Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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