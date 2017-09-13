Başkentte Otomobilde Erkek Cesedi Bulunması

Ankara'da bir otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 2 kişi Konya'da gözaltına alındı.



Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilde sırtından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulunmasının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlıların otomobille Konya'ya kaçtığını belirledi.



Konya Emniyet Müdürlüğüne ulaşan bilgi üzerine harekete geçen Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kullandığı otomobilin Konya'nın Altınekin ilçesindeki uygulama noktasından geçtiğini tespit etti.



Yaklaşık 50 kilometre zanlıların bulunduğu aracı takip eden ekipler, kent girişindeki uygulama noktasında otomobili durdurdu.



Aydın Sümer'i öldürdüğü iddia edilen otomobil sürücüsü Uğur Can Y. ve Ferhat Y. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, işlemlerin ardından Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Ankara'nın Çankaya ilçesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Çayyolu Park Caddesi 2875 Sokak'ta gece saatlerinde yolun ortasında duran 06 DCT 71 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalleli durumu polise bildirmişti. Kimliği Aydın Sümer olarak belirlenen kişinin sırtından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.