Başkentte otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Başkentte otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ankara'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.

27.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:08
Başkentte otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren İl Komutanlığı ekipleri, sürücüsünden şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi. Otomobildeki A.T, E.K, C.Y, K.A, R.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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