Başkentte otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ankara'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsünden şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi. Otomobildeki A.T, E.K, C.Y, K.A, R.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA