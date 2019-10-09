Başkentte otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Başkentte otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Başkentte otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

09.10.2019 16:16
Başkentte otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Başkentte otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde, R.B. yönetimindeki 06 BJT 956 plakalı otomobil, Türk Kızılayı Caddesi'nden Ulus istikametine giderken, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü R.B. ve araçta bulunan G.D. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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