Başkentte otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Başkentte otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Başkentte otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde, R.B. yönetimindeki 06 BJT 956 plakalı otomobil, Türk Kızılayı Caddesi'nden Ulus istikametine giderken, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü R.B. ve araçta bulunan G.D. yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.