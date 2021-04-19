Başkentte otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
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Başkentte otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı.

Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı.

Konya Yolu Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AE 3845 plakalı otomobil, önce resmi plakalı bir araca daha sonra Ankara Merkez Komutanlığı önünde bulunan otobüs durağına çarptı.

Kazada otobüs durağında bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Başkentte otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
Başkentte otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
Başkentte otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
Başkentte otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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