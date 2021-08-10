Başkentte otomobil, motosiklet ve yayaya çarptı: 3 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ile 1 yaya yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ile 1 yaya yaralandı.

Bilgen Bilgin K. idaresindeki 06 BPT 589 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi Natoyolu Caddesi'nde önce bir motosiklete, ardından da yayaya çarptı.

Plakasız olduğu belirlenen motosikletteki Arda Ü. ve Gonca K. ile yaya İsmail Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan