Başkentte otomobil hırsızlığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

Başkentte ağır hasarlı otomobilleri, çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sahte evrakla üniversiteli öğrenciler üzerinden satan 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan lüks araç hırsızlıklarının 8 kişilik suç örgütü tarafından yapıldığını belirledi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı M.E'nin de aralarında bulunduğu M.S.E, A.A, A.İ, M.K, F.F.A, İ.T. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların, müşterilerinin siparişi üzerine tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı lüks otomobilleri satın almalarının ardından Ankara, İstanbul ve İzmir'den aynı model otomobilleri çaldıkları, bulamadıkları araçları ise yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, daha sonra "change" adı verilen yöntemle hasarlı lüks otomobillerin motor ve şasi numaralarını sağlam araçlara kopyaladıkları, satış işlemlerinde ise üniversite öğrencilerini kullandığı tespit edildi.

Zanlıların, üniversitelere yakın kafelerde öğrencilere araba alım satım işi yaptıklarını söyleyip, "Bir yıl içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabiliyoruz, daha fazla satmamız durumunda vergi ödemek zorundayız. Sizin üzerinizden arabaları satalım, her satış için bin lira veririz." diyerek öğrencileri kullandıkları belirlendi.

Suç örgütünün bu yolla motor ve şasi numaraları değiştirilen 15 lüks otomobili öğrenciler üzerinden sattıkları ve 2,5 milyon liralık kazanç elde ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ile M.S.E, A.İ, F.F.A. tutuklandı, A.A, M.K, İ.T. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan