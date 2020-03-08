Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu - Haberler
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yapılan 'Paydos' operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

08.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:13
Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

ANKARA - Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yapılan 'Paydos' operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çetenin, pahalı veya lüks araçları satın alma bahanesiyle yüksek miktarda kapora verdikleri araç sahiplerini önce kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağlamaya çalıştıklarını belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, çete üyelerinin mağdurlarla mesai bitimine yakın saatte buluştuklarını, 'Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim' bahanesiyle aracın satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını tespit etti.

Çete üyelerinin çaldıkları aracı, aynı gün bir başkasına satarak elden çıkardığını öğrenen ekipler, 4 kişilik çeteye yönelik 'Paydos' operasyonunun düğmesine bastı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Selçuk B. ile Hüseyin Ç., Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken kıskıvrak yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selçuk B. ile Hüseyin Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye sözleri tepki çeken Suriyeliyi Yunanlar dövdü, soydu, yolladı Haberler
Türkiye sözleri tepki çeken Suriyeliyi Yunanlar dövdü, soydu, yolladı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haberler
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor Haberler
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu Haberler
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müslüm Gürses Defne Samyeli Serkan Çayoğlu
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Arda Kardeşler Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Türk Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye 'Paydos' operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 09:29:35. #1.14#