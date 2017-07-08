Başkentte Otomobil Arazi Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Ankara'da otomobilin, arazi aracına çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Etlik Caddesi'nden Keçiören istikametine giden Oğuzhan Ç. idaresindeki 50 SG 330 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ATV arazi aracına çarptı. Arazi aracı çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçti ve duvara çarparak durabildi.



Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kullanılamaz hale gelen ATV'nin sürücüsünün engelli olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Olay nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.