30.09.2019 15:52

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

ANKARA - Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs yolcu dolu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi.

Kaynak: İHA