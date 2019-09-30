Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölüANKARA - Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi.

30.09.2019 15:52

Başkentte otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

ANKARA - Ankara'da Özel Halk Otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs yolcu dolu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.