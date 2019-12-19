Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi

19.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:18

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO, Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araç (ÖTA) sürücülerine yönelik "Kişisel Gelişim Eğitim Semineri" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ev sahipliğinde belediyenin konferans salonunda Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından verilen seminerde, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, motivasyon teknikleri, stres ve öfke kontrolü ile nezaket kuralları uygulamalı olarak aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, vatandaşlar tarafından Alo 153 Mavi Masa'ya iletilen talep ve şikayetlere önem verdiklerini vurguladı. Alkaş, toplu ulaşımda verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için çalıştıklarını, bu kapsamda belediyenin çağrı merkezi Alo 153 Mavi Masa başta olmak üzere tüm iletişim kanallarından gelen istek ve şikayetlerin belediye yetkililerince değerlendirilerek gereğinin yapıldığını ifade etti.

Alkaş, "Özellikle Özel Halk Otobüsleriyle ilgili olarak vatandaşlara kaba davranmak, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza karşı hoş olmayan tavırlar sergilemek gibi şikayetler geliyor. Değerli arkadaşlar, araç kullanırken, o vatandaşın yerine kendinizi koymanızı istiyorum. Eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız olabilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA