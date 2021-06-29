Başkentte oto hırsızlığına karıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
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Başkentte oto hırsızlığına karıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Başkentte oto hırsızlığına karıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Başkentte, oto hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Başkentte, oto hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Sincan'da bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda, çok sayıda hırsızlıktan aranan H.M ve G.M tarafından çalındığı belirlenen aracın, bu kişilerin ikamet adresinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametine düzenlenen operasyonda, H.M yakalandı. Aynı evde gözaltına alınan S.M'nin üzerine kayıtlı aracın, Ankara'da beş ayrı oto hırsızlığı suçunda kullanıldığı belirlendi.

Çalınan araç sahibine teslim edildi, H.M ve S.M hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon sırasında evde bulunmayan G.M'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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