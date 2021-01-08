Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi
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Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi

08.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:26

Başkentte düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 gümüş sikke ve 2 gümüş bileklik ele geçirildi.

Başkentte düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 gümüş sikke ve 2 gümüş bileklik ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde H.Ç. ve E.K'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

H.Ç. ve E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi
Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi
Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi
Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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