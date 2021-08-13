Başkentte ormanlar jandarmaya emanet
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Başkentte ormanlar jandarmaya emanet

Başkentte ormanlar jandarmaya emanet
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Orman yangınları ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından Ankara genelindeki tüm ormanlık alanlar kontrol ediliyor.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından Ankara genelindeki tüm ormanlık alanlar kontrol ediliyor.

İl genelinde olası yangınların önüne geçmek için Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından emniyet tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda 24 saat esasına göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 3 komando timi, 30 asayiş timi, 3 TEM unsuru, 1 KOM unsuru, 3 JASAT ekibi olmak üzere 150 personel görev yapıyor.

Başkentte ormanlar jandarmaya emanet

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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