Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
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Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

22.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:37

Başkentte "Sezginler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da olduğu 18 şüpheli yakalandı.

Başkentte "Sezginler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında elebaşının da olduğu 18 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesinde "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından daha önce işlem gören Göksel S'nin elebaşı olduğu grubun faaliyetlerini takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Zanlıların, Mamak ilçesi ve çevresinde tekelleşme sağlamak için bazı kafe sahiplerini silahla tehdit ettikleri, devretmek istemeyen mekanlarda müşterilerin huzurunu kaçırmak ve sahibine gözdağı vermek için silahlı eylem gerçekleştirerek örgütün sindirici gücünü oluşturdukları, işletme sahiplerinden "haraç" adı altında para istedikleri, "gayrimenkul" işi adı altında kişilere zorla senet imzalattıkları, para ve gayrimenkul istedikleri belirlendi.

Suç örgütü üyelerinin ayrıca istediklerini yapmayan bir kişiyi işlettikleri emlak ofisine çağırıp zorla senet imzalattıkları, başka bir mağduru ise senet tahsilatı yapmak amacıyla izleyerek darbettikleri, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suçu işledikleri saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 20 zanlıya ait 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Göksel S'nin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda fişek ve başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca 21 bin 550 lira ve 20 bin ABD dolarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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