Başkentte okullar dezenfekte ediliyor
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Başkentte okullar dezenfekte ediliyor

- Başkentte okullar dezenfekte ediliyor Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen 155 okulda dezenfekte uygulaması yapılacak.

24.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:44

- Başkentte okullar dezenfekte ediliyor

ANKARA - Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen 155 okulda dezenfekte uygulaması yapılacak.

Korona virüsün etkilerinden korunmak için Altındağ Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde olmak üzere toplam 155 okulda yapılması planlanan dezenfekte uygulamaları bugün dezenfekte edilen Ankara Hacı Bayram Veli Anadolu Lisesi'nde başlatıldı. Belediye ekiplerine bağlı görevliler tarafından sınıflar, öğretmenler odası, koridorlar ve kütüphane başta olmak üzere tüm okulda dezenfekte işlemi uygulandı. Öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarını virüsün etkilerinden korumak için alınan önlemler kapsamında; belediye tarafından kurulan üç dezenfekte ekipleri tarafından okulların açılması planlanan 21 Eylül tarihine kadar 155 okulun dezenfekte edilmesi planlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hacı Bayram Veli Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Oruç, " Öncelikle belediye başkanımız başta olmak üzere bu uygulamada katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle bu pandemi sürecinde temizlik ve dezenfektasyonun öneminin arttığı zamanda bu uygulama için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Okulları 21 Eylül'de açmayı planlıyoruz yüzyüze eğitim öncesinde okulların dezenfekte edilmesi çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkentte okullar dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

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