Başkentte "öğrenci abonman kartları"na koronavirüs düzenlemesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Başkentte "öğrenci abonman kartları"na koronavirüs düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle Ankaralı öğrencilerin 200 biniş için 60 lira ödeyerek sahip oldukları aylık indirimli abonman kartlarına, kullanılmayan bakiye kadar geri yükleme yapacak.

17.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:04
Başkentte

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle Ankaralı öğrencilerin 200 biniş için 60 lira ödeyerek sahip oldukları aylık indirimli abonman kartlarına, kullanılmayan bakiye kadar geri yükleme yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferikte geçerli olan öğrenci abonman kartı sahiplerinin hak kaybının önüne geçmek için düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğü, bir aylık geçerli "öğrenci abonman kartı"nın yanmaması ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla, kullanılmayan bakiye kadar kartlara geri yükleme yapacak.

Geri yükleme için başvuru yapılması gerekecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, indirimli öğrenci abonman kartlarının kullanım süresinin teknik olarak uzatılamadığını vurguladı.

Öğrencilerin Alo 153 Mavi Masa birimine ya da EGO Genel Müdürlüğüne başvuru yapmaları halinde kullanılamayan biniş ücretlerinin bakiye olarak kartlara geri yüklenebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kartlara kullanılmayan kısımlar Türk Lirası olarak iade edilecek. EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik'te geçerli olan ve tek binişte 30 kuruşa seyahat imkanı veren 200 binişlik abonman kartı 10 kez kullandığında 3 lira ödeniyor. Örneğin kalan 190 biniş karşılığında 57 lira öğrencilerin kartlarına geri yüklenecek. Başvuru yapmayan öğrencilerin kartlarına bakiye yüklemesi yapılmayacak."

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Kaynak: AA

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