Başkentte "Obezite ile mücadele" temalı iletişim projesi

11.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:18

Obezite ile Mücadele temalı iletişim kampanyası hazırlama projesine katılanlara ödülleri verildi.

Sağlık Bakanlığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Atölyesi ve Arter Reklam Ajansının ortaklaşa yürüttüğü projenin final programına proje paydaşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, projenin kendileri için çok değerli olduğunu ve sağlık iletişimine katkı sağladığı için yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da sağlık iletişimi konusuna önem verdiklerini vurguladı.

Arter Reklam Ajansı Başkanı Cevat Olçok da öğrencilere sürekli yeni şeyler denemeleri ve hatalarından ders alarak öğrenmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından projeye katılan 25 öğrenciye, Sağlık Bakanlığı tarafından bisiklet ve sertifika verildi.

Kaynak: AA