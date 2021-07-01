Başkentte normal hayata geçilmesiyle tüm işletmeler faaliyete başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte normal hayata geçilmesiyle tüm işletmeler faaliyete başladı

Başkentte normal hayata geçilmesiyle tüm işletmeler faaliyete başladı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Başkentte, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları ve mangal yerleri faaliyete geçti.

Başkentte, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle kahvehane, kıraathane, yüzme havuzları ve mangal yerleri faaliyete geçti.

Ankara'daki işletmeciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattıkları kapılarını yeniden açtı.

Vatandaşlar, Kızılay'da bulunan kahvehane ve kıraathanelere erken saatlerden itibaren gitmeye başladı.

Bugün itibarıyla faaliyete geçen Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'na da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yüzmeye gelen vatandaşların yanı sıra yeni kayıt yaptırmak isteyenlerin yoğun olduğu görüldü.

Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmanın serbest hale gelmesiyle kentteki mangal alanları da hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Diego Ali Koç Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte normal hayata geçilmesiyle tüm işletmeler faaliyete başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:01:23. #1.15#

title