Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 31 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 89 şüpheli gözaltına alındı.

01.09.2020 04:34 | Son Güncelleme: 01.09.2020 04:39

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 31 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 89 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde uyuşturucu satan kişileri teknik ve fiziki takibe alarak yakalayan narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu.

Zehir satıcılarına geçit verilmedi

Narkotik ekipleri, 24-30 Ağustos'ta Kahramankazan, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 31 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 89 şüpheliden 31'i tutuklanırken serbest bırakılan 58 kişiden 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, şüphelilerin üst, araç, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada ise 3 kilo 251 gram esrar, 584 gram eroin, 1922 ecstasy, bir kilo skunk, 5 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza, hassas terazi, 5 tabanca, 8 şarjör, 28 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği ve 20 bin 965 lira ele geçirdi.

Nefes kesen operasyonlarda keskin burunlarda görev başındaydı

Özellikle uyuşturucu ile mücadelede, narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda görev alan ve başarılı operasyonların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan narkotik köpekleri de operasyonlardaki yerlerini aldı.

Ekiplerle ev, araç, iş yeri aramalarına giden narkotik köpekleri, üstün koku alma yetenekleriyle en gizli yerlere saklanan uyuşturucuları buldu.

Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı Ekonomi
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi Yaşam
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Spor
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Güncel
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler...
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural Sağlık
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Aslı Enver Demet Şener Mustafa Sandal
Spor Sinan Gümüş Şenol Güneş Nihat Özdemir Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Çocuk Düğün Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 04:42:14. #1.15#
title