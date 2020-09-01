Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 31 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 89 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 31 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 89 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde uyuşturucu satan kişileri teknik ve fiziki takibe alarak yakalayan narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu.

Zehir satıcılarına geçit verilmedi

Narkotik ekipleri, 24-30 Ağustos'ta Kahramankazan, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 31 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 89 şüpheliden 31'i tutuklanırken serbest bırakılan 58 kişiden 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, şüphelilerin üst, araç, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada ise 3 kilo 251 gram esrar, 584 gram eroin, 1922 ecstasy, bir kilo skunk, 5 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza, hassas terazi, 5 tabanca, 8 şarjör, 28 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği ve 20 bin 965 lira ele geçirdi.

Nefes kesen operasyonlarda keskin burunlarda görev başındaydı

Özellikle uyuşturucu ile mücadelede, narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda görev alan ve başarılı operasyonların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan narkotik köpekleri de operasyonlardaki yerlerini aldı.

Ekiplerle ev, araç, iş yeri aramalarına giden narkotik köpekleri, üstün koku alma yetenekleriyle en gizli yerlere saklanan uyuşturucuları buldu.

Kaynak: AA