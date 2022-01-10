Başkentte narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı - Haberler
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Başkentte narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı

Başkentte narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 03-09 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 385 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 03-09 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 385 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 03-09 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 385 kişiden 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda toplam 5.2 kilogram eroin, 1.3 kilogram esrar, 400 gram kokain, 700 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 2 bin 900 adet extacy, 7 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

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