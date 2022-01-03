Başkentte narkotik suçundan bir haftada 29 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Aralık-02 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 311 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 311 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 29.8 kilogram esrar, 1 kilogram eroin, 800 gram bonzai, 240 gr metamfetamin, bin 800 adet ecstasy ve 3 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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