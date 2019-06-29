Başkentte "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan

ANKARA (İHA) - Emniyet Genel Mu"du"rlu"gˆu", Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu"venlik Komutanlıgˆı koordinesinde uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımının ve go"c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o"nlenmesi amacıyla 28.06.2019 tarihinde Narkotik Suc¸lar ve Go"c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı adı altından uygulama yapıldı.

Uygulama; 00: 00-18: 00 saatleri arasında izinsiz olarak ülkemizde bulunan yabancı uyruklu s¸ahısların kalabilecegˆi metruk yerler, yogˆunlukla ikamet ettikleri ve c¸alıs¸abilecekleri degˆerlendirilen bo"lgeler (umuma ac¸ık egˆlence mekanları, tekstil ato"lyeleri vb.), tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkc¸ı barınaklarında go"c¸men kac¸akc¸ılıgˆına yo"nelik, 09: 00-12: 00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun olabilecegˆi degˆerlendirilen riskli bo"lgelerdeki parklarda, elektronik oyun salonları ve internet kafelerde s¸u"pheli go"ru"len s¸ahıslara yo"nelik,13: 00-19: 00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olabileceği ve suc¸un odagˆı haline gelebileceği değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden/tamamlanamayan ins¸aatların bulundugˆu bo"lgede s¸u"pheli go"ru"len arac¸ ve s¸ahıslara yo"nelik,21: 00-23: 00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun olabileceği degˆerlendirilen mahalle, sokak, umuma ac¸ık egˆlence mekanları ile s¸u"pheli go"ru"len arac¸ ve s¸ahıslara yo"nelik 50 bin 476 personel ve 238 dedekto"r ko"pegˆi ile 14 bin 606 noktada yapıldı.

416 BİN 944 ŞAHIS SORGULANDI Narkotik Suc¸lar ve Go"c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı uygulamasında 847 ikamet, 369 istasyon/gar/terminal, 278 liman/marina/balıkc¸ı barınagˆı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 s¸ahıs sorgulandı.

ARANAN 931 ŞAHIS YAKALANDI Yapılan denetimlerde; 6 s¸ahıs adam o"ldu"rme,41 s¸ahıs yaralama,2 s¸ahıs cinsel taciz,2 s¸ahıs c¸ocugˆun cinsel istismarı, 38 s¸ahıs hırsızlık,3 s¸ahıs yagˆma/gasp, 16 s¸ahıs dolandırıcılık,34 s¸ahıs uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 19 s¸ahıs kac¸akc¸ılık,3 s¸ahıs PKK tero"r o"rgu"tu" ile bagˆlantılı olmak, 2 s¸ahıs trafik gu"venligˆini tehlikeye du"s¸u"rmek,14 s¸ahıs tehdit/hakaret, 8 s¸ahıs mala zarar verme,710 digˆer suc¸lardan ve 6'sı c¸ocuk 33 kayıp olarak aranan s¸ahıs olmak u"zere toplam 931 aranan s¸ahıs yakalandı.

41 GO"C¸MEN KAC¸AKC¸ILIGˆI ORGANİZATO"RU" VE 1.516 DU"ZENSİZ GO"C¸MEN YAKALANDI Yapılan uygulama sonucunda; 41 go"c¸men kac¸akc¸ılıgˆı organizato"ru" ve 1.516 du"zensiz go"c¸men yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet arac¸ ele gec¸irildi. 858 s¸ahsa adli-idari is¸lem yapıldı, 69 s¸ahıs go"zaltına alındı. 17 bin 451 umuma ac¸ık egˆlence mekanı/is¸ yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 egˆlence mekanı/is¸ yerine is¸lem yapıldı, 61 adet umuma ac¸ık egˆlence mekanı/is¸ yeri kapatıldı. Denetimlerde, 132 bin 372 arac¸ kontrol edilirken 1.922 adet aranan arac¸ tespit edildi, 2 bin 262 araca is¸lem yapıldı ve 474 adet arac¸ trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamada; 2 adet uzun namlulu silah, 11 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tu"fegˆi, 12 adet kurusıkı tabanca, 119 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 3 bin 640 gr esrar, 33 gr eroin, 14 gr bonzai, 737 gr metanfetamin, 11 gr skunk, 83 adet extacy, 17 adet sentetik ecza, 64 bin 714 adet ko"k kenevir, 7 bin 450 paket kac¸ak sigara ve 68 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA