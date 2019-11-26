Başkentte Müze Konserleri devam ediyor

26.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:44

Başkentte Müze Konserleri kapsamında Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları, Cumhuriyet Müzesinde müzikseverlerle buluştu.

Solistler Gürhan Gürgen, Hülya Kazan ve Emrah Sözer, Anadolu kültürüne ait türküleri piyano sanatçısı Hande Uçar eşliğinde müze ziyaretçileri için seslendirdi.

İlki bu yılın ocak ayında Anadolu Medeniyetleri Müzesinde gerçekleştirilen DOB'un, tarih ile müziği bir araya getirmek amacıyla düzenlediği Müze Konserleri, Cumhuriyet Müzesinde devam etti.

Öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, gelecek ay farklı bir müzede gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA