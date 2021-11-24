Başkentte Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'den konser - Haberler
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Başkentte Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'den konser

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Başkentte Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'den konser

Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari, "Moldova Kültür Günleri" kapsamında konser verdi.

ANKARA (AA) - Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari, "Moldova Kültür Günleri" kapsamında konser verdi.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'nin düzenlediği konserin açılışında konuştu.

Ülkelerinin bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutladıklarını ve "Moldova Kültür Günleri" kapsamında Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'nin konser verdiğini belirten Croitor, "30 yılda Moldova ve Türkiye çok güzel ilişkiler kurdu. Bizim aramızda bugün hiçbir problemimiz yoktur. Biz stratejik ortağız, bizim serbest ticaret anlaşmamız var. 30 sene boyunca Türkiye, Moldova'ya yardım etti." ifadesini kullandı.

Croitor, etkinliğin düzenlenmesi konusunda Moldovalı ve Türk şirketler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere bazı kurumların sponsor olduklarını kaydederek, Moldova halkı adına Türk milleti, Türk liderler ile ilgili şirket ve kurumlara teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükelçinin konuşmasının ardından Moldova'nın geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari ekibi ülkeye özgü eserleri icra etti.

Moldova Kültür Günleri

Ankara'da Moldova Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında 27 ve 28 Kasım'da iki ayrı alışveriş merkezinde "Kadınca Dans Topluluğu"nun gösterilerinin yanı sıra geleneksel kıyafetler, lezzetler ve el yapımı ürünler sergilenecek.

Başkentte Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'den konser

Başkentte Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'den konser

Başkentte Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'den konser

Başkentte Moldova Ulusal Halk Müziği Orkestrası Lautari'den konser

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AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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