Son dakika! Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Son dakika! Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

09.03.2021 03:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 03:14

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da, mobilya atölyesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Ankara'da, mobilya atölyesinde çıkan ve kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Siteler semtinde, Kalım Caddesi'ndeki 2 katlı mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, çevredeki atölyelere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Son dakika! Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika! Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika! Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika! Başkentte mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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