Başkentte minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Başkentte minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Başkentte minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
16.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:12

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.B yönetimindeki 06 AJ 0355 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Etimesgut'tan Yenimahalle istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 J 1135 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, beton duvara çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü E.B. ile minibüs sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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