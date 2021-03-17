Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

17.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:11
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle yarın saat 06.30'dan program sona erene kadar trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle yarın saat 06.30'dan program sona erene kadar trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı. Yapılan paylaşımda, "18 Mart'ta Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek program ile ilgili olarak, 18 Mart saat 06.30'dan program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrum Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik - Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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