Başkentte mezarlık ve camiler bayram için temizlendi
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Başkentte mezarlık ve camiler bayram için temizlendi

Başkentte mezarlık ve camiler bayram için temizlendi
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlık ve camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlık ve camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, BELPA A.Ş. ekipleri 15 ilçede 970 camide, ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri de 25 ilçede 1150 mezarlıkta detaylı temizlik ve bakım çalışmasını Kurban Bayramı öncesi bitirdi.

ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra merkez ve ilçe mezarlıklarında detaylı temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Ekipler, 18 araç ve 112 personelle mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi. Mahalle ve şehitlikler dahil 25 ilçede 1 aydır süren çalışmalar sonucunda 1066 mezarlığın temizlik işleri tamamlandı. Kurban Bayramı öncesi 1150 mezarlığın temizlik ve bakım-onarımı gerçekleştirildi.

BELPA A.Ş ekipleri de bayram namazında vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadet edebilmeleri için camilerde genel temizlik çalışması yaptı. Yüzey temizleyicileri ve süpürgelerle camilerin iç ve dış temizliği yapılarak, 15 ilçede 970 cami bayram namazı için hazır hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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