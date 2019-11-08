Başkentte Mevlit Kandili coşkusu

Başkentte Mevlit Kandili coşkusu

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.

08.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:27
Başkentte Mevlit Kandili coşkusu

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Başkentte Mevlit Kandili coşkusu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et