Başkentte Mevlit Kandili coşkusu
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.
08.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:27
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin görüntüleri
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi ANKARA - Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ne geldi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Başkentte Mevlit Kandili coşkusu