Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı - Haberler
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Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı

Başkentte, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı.

Başkentte, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi.

EGO Genel Müdürlüğünün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.

Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.

Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.

Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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