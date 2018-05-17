"Her Şeyi Önceden Bilirim" Diyen Medyumlar Polis Operasyonunu Bilemeyince Yakayı Ele Verdi
Ankara'da medyum ve falcı operasyonu gerçekleştirdi. Polis'in sıkı takibinin ardından 5 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da kendilerini falcı, medyum ve hoca olarak tanıtanlara yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiple kimlik ve adres bilgilerini belirlediği kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere il genelinde kendilerini medyum, falcı ve hoca olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların mağdur ettiği 20 vatandaş da bilgilerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.
Medyumların dini duygularını istismar ettikleri vatandaşlardan "dua etme, muska yazma ve büyü yapma" karşılığında yüklü miktarlarda para istedikleri belirlendi.
"SENİN İÇİN KUYU KİRALADIM"
Gözaltına alınanlardan birinin, eşinden ayrılan bir "müşterisi"ni, "Okuduğum sabunu senin için kiraladığım kuyuya atacağım. Sabun suda eridikçe senin düşmanın da göğsünde ağrılarla eriyip bitecek" sözleriyle dolandırdığı tespit edildi.
Öte yandan zanlılardan biri polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmadı. Evinde yapılan aramada bulunan eşyalar, zanlının, vatandaşları dolandırarak elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığını ortaya koydu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
-
Hep,Doktor isen bir hastalığa çare bul, Avukat isen kanunları daha iyi hale getirmeye çalış, Kebapçı isen daha lezzetli bir formül bul. Yeter ki olanı da geriye götürme demişimdir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
güzel haber...yakalansınlar da cezası ne ?bu işin..kızılayın göbegin de 5 tl 10 tl ye fal bakılır diye çığırtganlık yapıyor gençler üstelik de polisin yanın da bun lara neden baskın yapılmaz peki??Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
ahhahaha :)) komediler yaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bunlara prim verilmemesi lazım.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Kelin ilacı olsa başına sürer. Yer gök dua üzerine. Allah ımıza el açıp dua etsek yeter.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır