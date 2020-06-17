Başkentte maske takmak zorunlu oldu
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Başkentte maske takmak zorunlu oldu

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Başkentte maske takmak zorunlu oldu
17.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:18

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bilim Kurulunun önerisi ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığı bildirildi.

Ayrıca, karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Vali Vasip Şahin, konuyla ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni normalimizin üç altın şifresi, maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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