Başkentte Market Yangını

Başkentteki bir markette çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Kent Koop Mahallesi'ndeki Ankara Yol İş Sitesi'nde bir markette gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, iş yerinde uyuyan 40 yaşındaki Ferda Kaçan yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında marketteki bir odada uyuyan Kaçan'a ulaşmak için marketin kapı ve pencerelerini kırdı.

Yoğun dumandan etkilenen ve baygın halde bulunan Ferda Kaçan'ı dışarı çıkaran ekipler, Kaçan'a kalp masajı da yaptı. Kaçan, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, marketin bulunduğu apartmanda oturan site sakinleri ise evlerine ulaşan yoğun koku nedeniyle dışarı çıktıklarında apartman girişindeki marketin dumanla dolduğunu gördüklerini ve itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.