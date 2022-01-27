Başkentte mali suçlarla mücadelede geçen yıl 222 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 45 olay ve operasyonda 222 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, 2021 yılı mali suçlarla mücadele olay ve operasyon istatistikleri paylaşıldı.

Başkentte mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 45 olay ve operasyonda yakalanan 2 bin 915 şüpheliden 222'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 29 ruhsatsız tabanca, 1209 fişek mermi, 1 milyon 311 bin 500 fatura, 447 bin 400 sahte Türk lirası, 66 bin 610 sahte dolar, 5 bin 750 sahte avro, 49 pos cihazı, 874 senet/çek ele geçirildi ve 8,5 milyar liralık kamu zararı engellendi.

Paylaşımda, "Kişilerin ve kamunun mali açıdan zarar görmesine neden olan suç örgütlerine karşı mücadelede kararlıyız. Siz de yapacağınız çağrılar ile mücadelemize destek olun." ifadelerine yer verildi.