Başkentte mahalle muhtarından eğitime destek
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Başkentte mahalle muhtarından eğitime destek

15.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:06
Başkentte mahalle muhtarından eğitime destek

Mamak ilçesinin Üreğil Mahallesi Muhtarı Murat Eray Ergün, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere uzaktan eğitime destek olmak için tablet dağıtıyor.

Mamak ilçesinin Üreğil Mahallesi Muhtarı Murat Eray Ergün, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere uzaktan eğitime destek olmak için tablet dağıtıyor.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çocukların eğitimlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Mahallelerinde yardımlaşmanın geçmişten beri devam ettiğini aktaran Ergün, okul idarecileri ve öğretmenlerle yaptığı istişare sonucunda ihtiyaç sahibi öğrencileri belirlediklerini dile getirdi.

Ergün, şu ana kadar 30 aileye tablet dağıttıklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz ile organize oluyoruz, ihtiyacını tespit ettiğimiz ailelere araştırmalarımız tamamlandıktan sonra gereğini yapıyoruz. Mahallemde bütün çocuklar ve gençler kesintisiz eğitim alana kadar devam edeceğiz. Tableti alan çocuklarımız ve ailelerin mutluluğunu tarif etmem mümkün değil." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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