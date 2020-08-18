Başkentte 'Mahalle Denetim Ekipleri' mesaiye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte 'Mahalle Denetim Ekipleri' mesaiye başladı

ANKARA'da, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlere yönelik oluşturulan 'Mahalle Denetim Ekipleri' göreve başladı.

Başkentte 'Mahalle Denetim Ekipleri' mesaiye başladı
18.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:19

ANKARA'da, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlere yönelik oluşturulan 'Mahalle Denetim Ekipleri' göreve başladı. Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Ekipler, pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın evde kalmalarına, ihtiyaçlarını çözme noktasında yardımcı olacaklar" dedi.

Ankara'da, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlere karşı 'Mahalle Denetim Ekipleri'nin oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Pursaklar ilçesinde, kaymakamlık tarafından 200 kişilik ekip oluşturuldu. Mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, belediye görevlileri, kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarında görevli kişilerden oluşturulan ekipler, ilçede denetimlere başladı. Ekipler, 21 mahallede iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşı maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konularında uyardı.

'SAHADA ÇALIŞMA BAŞLADI'Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, ilçede denetimlere başladıklarını söyleyerek, "'Mahalle Denetim Ekipleri'miz mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler, belediye görevlileri ve kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarından görevleri kişilerden oluşuyor. Ayrıca vakaların seyrine göre de apartman yöneticileri ve mahalledeki diğer gönüllü arkadaşlardan 'Mahalle Denetim Ekipleri'mizi oluşturduk. Bugün itibarıyla ekiplerimiz sahada çalışmaya başladılar. 'Mahalle Denetim Ekipleri' pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın evde kalmalarına yardımcı oluyorlar. Ayrıca o kişilerin ihtiyaçlarını çözme noktasında yardımcı olacaklar. Mahallenin esnafıyla bakkalıyla apartman görevlileriyle irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Vatandaşlarımızın ve hepimizin sağlığı açısından takibini sağlayacaklar" dedi.'AMACIMIZ İNSANLARIMIZI KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAK'Kaymakam Yıldız, halkın güvenliği ve sağlığına dikkat çekerek, "Bir mahalledeki vakayı herkes bilsin, gibi bir düşüncemiz yok. 'Mahalle Denetim Ekipleri'miz bu vakadan haberdar olsun. Bu ekiplerimiz bu adreslere ve isimlere sahipler. Bunları sadece kendileri kullanmak kaydıyla mahalledeki diğer bileşenlerle elbette paylaşacaklardır. Amacımız insanlarımızı kısa zamanda sağlığına kavuşturmaktır. Ancak pozitif ya da temaslı vaka olup da dışarı çıkan vatandaşlarımızın da bu gayretini çok olumlu karşılayamayız. Cezai işlem uygulamaktan geri durmayacağımızı belirtmek isterim. Bu ekiplerimiz sadece denetim faaliyeti yürütmeyecekler, aynı zamanda rehberlik yapacaklar. Kendi sorumluluk sahalarında maske, mesafe ve hijyen denetiminde de bulunacaklar" diye konuştu. 

Pursaklar Merkez Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Onat ise kurulan ekipler ile mahallenin belirli noktalarında vatandaşı salgına karşı uyarmak için mücadele vereceklerini belirterek, "Türkiye genelinde arttığı gibi mahallemizde de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu vaka sayılarındaki artıştan dolayı tedirgin olduk. Oluşturulan 'Mahalle Denetim Ekipleri' ile belirli noktalarda buluşup, vatandaşlarımızın toplu alanlara gitmemeleri hakkında uyarılarda bulunacağız. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi 3. Sayfa
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Ekonomi
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi Dünya
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı
İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Başkentte 'Mahalle Denetim Ekipleri' mesaiye başladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 15:20:36. #1.15#
title