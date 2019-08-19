Başkentte mahalle berberine sahte içki operasyonu

19.08.2019 09:14

Ankara'nın Sincan ilçesinde berber dükkanı ile evde yapılan aramada 50 şişe sahte içki ile imalatta kullanılan malzemeler bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İstasyon Mahallesi Bahçe Sokak'ta faaliyet gösteren berber dükkanına düzenlenen operasyonda 14 şişe sahte içki ele geçirildi, M.M.Y. gözaltına alındı.

M.M.Y'nin emniyetteki ifadesinde içkileri C.E'den aldığını itiraf etmesi üzerine zanlının 29 Ekim Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada 36 şişe sahte içki ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

C.E'nin 20 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA