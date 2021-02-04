Başkentte, "Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri" sergileniyor

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Ankara'da, Macaristan Büyükelçiliği ve Macar Kültür Merkezi tarafından hazırlanan "Macarların Tasarımları Türkiye'de, Geç Osmanlı'dan Erken Cumhuriyet Türkiyesi'ne Macar Mimarların Gerçekleştirilmemiş Projeleri" sergisinin açılışı yapıldı.

Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi, Eren Eyüboğlu Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Matis burada yaptığı konuşmada, katılımcılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sergiyi ziyaret edenlere ve Çankaya Belediyesine teşekkür etti.

Geçen yıl da bir sergi gerçekleştirdiklerini anımsatan Matis, "Biz burada hayata geçirilmeyen eserlerle ilgili bir sergi yaptık. Macar mimarlarının Türkiye için çizdikleri ama hayata geçirilmeyen projeleri gösteriyoruz." dedi.

Matis, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin erken cumhuriyet döneminde ve sonraki senelerde de çok iyi olduğunu belirterek, "Günümüzde de ilişkilerimizi aynı seviyeye getirmek istiyoruz. Bunun için çok fazla çalışmamız gerek, hem siyasi hem kültürel alanlarda. Kültür için çok iyi bir haber ki 2024'te Türkiye ve Macaristan 'Kültür Yılı' organize edilecek. Hem Macaristan hem de Türkiye bunun için hazırlıklara başladı." ifadesini kullandı.

Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Gergo Kovacs, sergi boyunca bir zaman yolculuğu eşliğinde 19'uncu ve 20'nci yüzyılda Macar mimarlarının Türkiye'de gerçekleştirilmemiş projelerini sergilediklerini söyledi.

Sergi, 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı