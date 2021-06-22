Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı
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Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

-Amatör kamera tarafından Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki sağanağın görüntülenmesi -Sağanağın ardından su altında kalan araçların görüntülenmesi ANKARA - Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

-Amatör kamera tarafından Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki sağanağın görüntülenmesi

-Sağanağın ardından su altında kalan araçların görüntülenmesi ANKARA - Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, araçların su altında kalmasına neden oldu.

Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı
Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı
Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı
Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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