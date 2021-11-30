Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - Ankara'da öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin farklı noktalarında hasarlara neden olan fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrildi, iş yerlerinin de tabelaları uçtu.

Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi Cevizlidere Caddesi'ndeki bir ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Market çalışanlarının haber vermesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı budadıktan sonra bulunduğu yerden kaldırdı.

Öte yandan Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerinin tabelaları fırtınanın etkisiyle uçtu.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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