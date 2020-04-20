Başkentte kumar operasyonu Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, toplam 56 bin 875 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, toplam 56 bin 875 lira idari para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya'da bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Baskında kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, Kabahatlar Kanunu'nun 34'üncü maddesi ile koronavirüs tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske atmaktan Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince toplam 56 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA