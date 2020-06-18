Başkentte kozmetik ürün kaçakçılığı operasyonu
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Başkentte kozmetik ürün kaçakçılığı operasyonu

Başkentte bir iş yeri ile depoya düzenlenen operasyonda kaçak 8 bin 610 kozmetik ürün, 7 bin 280 tıbbi serum ve 1445 litre alkol bazlı el solüsyonu ele geçirildi.

Başkentte kozmetik ürün kaçakçılığı operasyonu
18.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:18

Başkentte bir iş yeri ile depoya düzenlenen operasyonda kaçak 8 bin 610 kozmetik ürün, 7 bin 280 tıbbi serum ve 1445 litre alkol bazlı el solüsyonu ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kozmetik ürün kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramankazan ilçesinde S.E.O'ya ait iş yeri ile Altındağ ilçesindeki A.E'ye ait depoya operasyon düzenlendi.

Aramalarda, kaçak 8 bin 610 kozmetik ürün (şampuan, saç kremi, keratin, kolonya), 7 bin 280 tıbbi serum, 1445 litre alkol bazlı el solüsyonu ele geçirildi. Ayrıca 950 litre kozmetik ürün imalatında kullanılan madde ve 500 litre etil alkol bulundu.

Şüphelilerle yapılan görüşmede, S.E.O, ele geçirilen ürünlerin bir kısmının Ö.Ç'ye ait olduğunu iddia etti. A.E. ise ürünleri, Adana ve Ankara'da faaliyet gösteren firmalardan satın aldığını ve perakende olarak sattığını savundu.

Farklı suçlardan kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" ve "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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