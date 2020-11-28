Başkentte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi

Çankaya ilçesindeki polis uygulamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi.

Çankaya ilçesindeki polis uygulamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün 18.00-22.00 saatleri arasında Çankaya ilçesinde 520 polisin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada, 1873 kişi ile 769 araç sorgulandı, 829 iş yeri kontrol edildi.

Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığının da kontrol edildiği uygulamada, sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira, karantina tedbirine aykırı davranan 3 kişiye 9 bin 450 lira, maske takmayan 14 kişiye 12 bin 600 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira idari para cezası verildi. Ayrıca 3 iş yeri hakkında "çalışanlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulmaması" nedeniyle işlem yapıldı.

Trafik kurallarına uymayan sürücülerle, çevreye rahatsızlık verenlere de para cezasının kesildiği uygulamada, toplam 122 bin 388 lira cezası yazıldı.

Öte yandan kontrollerde, bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ