Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uyuluyor
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Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uyuluyor

07.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:44

Başkentliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Başkentliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere çeşitli yerlerde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, toplu taşıma ya da araçlarıyla seyahat edenlerin maske, araç içi mesafe kurallarına uyup uymadığını ve izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarı çıkanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulurken, kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinde çalışanlar akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarıyla evlerine ulaştı.

Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uyuluyor
Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uyuluyor
Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uyuluyor
Başkentte Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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