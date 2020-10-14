Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

14.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:50
Başkentte

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Eylül-13 Ekim tarihlerinde kafe, lokanta ve kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çolpan İlhan Merve Boluğur Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:56:28. #1.14#
title